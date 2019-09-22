2019-09-22T16:13:28+03:00
Общество

Великолукский АПХ заменил окна в столовой Центра социального обслуживания в деревне Кислово

Мясокомбинат быстро откликнулся на просьбу
Василиса Алексеева
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В Центре социального обслуживания появились новые окна.В Центре социального обслуживания появились новые окна.
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Окна в столовой Центра социального обслуживания Великолукского района в деревне Кислово помог заменить Великолукский агрохолдинг, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе компании.

Заменить окна попросила администрация Великолукского района. На нее откликнулись просьбой работники Великолукского мясокомбината.

Как рассказала исполняющая обязанности директора Центра социального обслуживания Великолукского района Оксана Макарова, новые окна появились очень быстро. К руководству предприятия обратились в конце августа, а к концу сентября работы были уже завершены.

Оксана Макарова поблагодарила руководителеей и сотрудников мясокомбината за экстренную помощь.

Также в Дню знаний , 1 сентября, Великолукский агрохолдинг закупил для Невельской гимназии и Красногородской школы портативную музыкальную систему и наборы первоклассников.

- Помощь образовательным учреждениям Псковской области – одно из направлений политики Великолукского агропромышленного холдинга. Забота и участие в жизни населения Псковской области - это неотъемлемая часть деятельности Великолукского агрохолдинга, - подчеркнули в пресс-службе предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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