2019-09-22T16:30:12+03:00
Происшествия

Великолучанин из-за лжебанкира лишился 15 тысяч рублей

Пенсионер сам сообщил реквизиты от банковской карточки
Василиса Алексеева
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Граждане сами отдают деньги мошенникам.Граждане сами отдают деньги мошенникам.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В результате действий мошенников пенсионер лишился денег, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковско области.

По версии следствия, 65-летнему жителю Великих Лук , 19 сентября на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он заявил, что с банковской карты пенсионера злоумышленники , пытаются снять деньги. Чтобы этого не произошло, лжебанкир попросил сообщить некоторые данные по карте.

Великолучанин выполнил указания незнакомца и сообщил необходимые реквизиты. В результате мошенники списали с его карты около 15 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Данный случай за последнее время не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на уловки неизвестных «доброжелателей».

ИСТОЧНИК KP.RU

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