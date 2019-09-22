Великолучанин из-за лжебанкира лишился 15 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-22T16:30:12+03:00

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В результате действий мошенников пенсионер лишился денег, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковско области.

По версии следствия, 65-летнему жителю Великих Лук , 19 сентября на мобильный телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Он заявил, что с банковской карты пенсионера злоумышленники , пытаются снять деньги. Чтобы этого не произошло, лжебанкир попросил сообщить некоторые данные по карте.

Великолучанин выполнил указания незнакомца и сообщил необходимые реквизиты. В результате мошенники списали с его карты около 15 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Данный случай за последнее время не единичный. В этой связи полиция настоятельно рекомендует жителям региона быть в подобных ситуациях предельно осмотрительными и не поддаваться на уловки неизвестных «доброжелателей».

ИСТОЧНИК KP.RU