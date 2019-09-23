2019-09-23T10:00:42+03:00
Происшествия

ДТП с лосем произошло в Опочецком районе, пострадали несколько человек

Автомобиль двигался по трассе Санкт-Петербург – Невель
Алиса Солнцева
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После столкновения с лосем машина съехала в кювет.После столкновения с лосем машина съехала в кювет.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Опочецком районе микроавтобус сбил лося, несколько человек получили травмы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления министерства внутренних дел России по Псковской области, ДТП произошло 22 сентября около 20 часов вечера на автодороге Санкт-Петербург – Невель.

На 429 километре трассы в Опочецком районе водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», 47-летний житель республики Беларусь, столкнулся с лосем, после чего машина съехала в кювет.

По предварительным данным ведомства, пострадали водитель и пассажир 1981 года рождения, также гражданин Белоруссии. На момент формирования сводки вопрос о госпитализации пострадавших еще не был решен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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