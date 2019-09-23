ДТП с лосем произошло в Опочецком районе, пострадали несколько человек

СЕГОДНЯ 10:00 2019-09-23T10:00:42+03:00

После столкновения с лосем машина съехала в кювет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Опочецком районе микроавтобус сбил лося, несколько человек получили травмы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления министерства внутренних дел России по Псковской области, ДТП произошло 22 сентября около 20 часов вечера на автодороге Санкт-Петербург – Невель.

На 429 километре трассы в Опочецком районе водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», 47-летний житель республики Беларусь, столкнулся с лосем, после чего машина съехала в кювет.

По предварительным данным ведомства, пострадали водитель и пассажир 1981 года рождения, также гражданин Белоруссии. На момент формирования сводки вопрос о госпитализации пострадавших еще не был решен.

ИСТОЧНИК KP.RU