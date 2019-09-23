В Невельском районе наказали угонщика, пытавшегося добраться в соседнюю деревню на чужом авто

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-23T10:34:48+03:00

Молодой человек завяз в грязи на поселковой дороге и был вынужден бросить машину

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В Невельском районе Псковской области наказали угонщика, пытавшегося добраться в соседнюю деревню на чужом авто. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре региона, инцидент произошёл в конце июля 2019 года.

Как установили следователи, 25-летний молодой человек находится на территории деревни Бондарево. Во время прогулки по населённому пункту злоумышленник приметил близ жилого дома незапертый автомобиль. Нарушитель решил воспользоваться чужим транспортом, чтобы добраться до одной из соседних деревень.

Молодой человек обнаружил в подлокотнике отечественного авто ключи от зажигания и беспрепятственно завёл двигатель. После этого угонщик отправился в деревню Шершни. Но на обратной дороге завяз в грязи и не смог вернуть авто на место. Молодой человек предпочёл бросить автомобиль и скрыться.

Однако полицейские настигли угонщика и завели в отношении него уголовное дело. Суд назначил правонарушителю десять месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU