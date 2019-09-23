Заблудившийся пенсионер-ягодник погиб в Пустошкинском районе

СЕГОДНЯ 11:38 2019-09-23T11:38:15+03:00

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Заблудившийся в лесах Пустошкинского района Псковской области пенсионер-ягодник не смог найти дорогу домой и погиб. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, житель районного центра отправился в лес на мопеде 12 сентября.

Неподалёку от озера Одрино 78-летний пенсионер спрятал свой транспорт и по лесной тропинке направился за клюквой. Когда вечером мужчина не вернулся домой, его близкие обратились в полицию за помощью. Родственники пенсионера, спасатели, волонтёры из поискового отряда около недели пытались установить местонахождение попавшего.

Умершим пенсионера обнаружили в поле близ одной из деревень 20 сентября. По предположению специалистов, причиной смерти мужчины могла явиться сердечная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU