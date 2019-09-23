Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится в Пскове 28 сентября
Псковичей зовут зарядить мушкет 16 века, пострелять из арбалета и сразиться на бесплатном ристалище на историческом празднике «Воевода Шуйский». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, праздник пройдет 28 сентября с 12 до 18 часов на площадке у Покровской башни.
На мероприятии будут работать пять основных площадок: исторический, ремесленный, музыкальный, зрелищный и сытный дворы.
Участники подготовят для зрителей фестиваль исторической реконструкции с показательными боями, дефиле исторического костюма. Дети и взрослые сразятся на бесплатном ристалище, проверят свои силы в лучном тире и попробуют самостоятельно зарядить мушкет 16 века. Ремесленники выставят свой товар. А подкрепиться зритель сможет в исторической таверне. Праздник скрасят выступления фольклорных групп.
Также организаторы приурочили к празднику бесплатные экскурсии.
КОНКРЕТНО
«Воевода Шуйский» начнется 28 сентября в 12:00 с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома (ул. Свердлова, 1).
Праздничные площадки развернутся на Набережной реки Великой у Покровской башни до 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU