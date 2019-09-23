Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится в Пскове 28 сентября

СЕГОДНЯ 11:49 2019-09-23T11:49:15+03:00

Как город защищался от врага в 16 веке, расскажут знатоки истории. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Пять тематических дворов будут работать для посетителей с 12 до 18 часов

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Псковичей зовут зарядить мушкет 16 века, пострелять из арбалета и сразиться на бесплатном ристалище на историческом празднике «Воевода Шуйский». Как сообщили «Комсомольской правде - Псков» организаторы мероприятия, праздник пройдет 28 сентября с 12 до 18 часов на площадке у Покровской башни.

На мероприятии будут работать пять основных площадок: исторический, ремесленный, музыкальный, зрелищный и сытный дворы.

Участники подготовят для зрителей фестиваль исторической реконструкции с показательными боями, дефиле исторического костюма. Дети и взрослые сразятся на бесплатном ристалище, проверят свои силы в лучном тире и попробуют самостоятельно зарядить мушкет 16 века. Ремесленники выставят свой товар. А подкрепиться зритель сможет в исторической таверне. Праздник скрасят выступления фольклорных групп.

Также организаторы приурочили к празднику бесплатные экскурсии.

КОНКРЕТНО

«Воевода Шуйский» начнется 28 сентября в 12:00 с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома (ул. Свердлова, 1).

Праздничные площадки развернутся на Набережной реки Великой у Покровской башни до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU