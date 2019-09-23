2019-09-23T13:48:10+03:00
Звезды

Скрипка Страдивари будет звучать на концерте в Пушкинских Горах

На концерте «От романтики в современность» выступят всемирно известные музыканты
Алиса Солнцева
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Фото: официальная страница Кимико Наказавы в соцсети. Скрипку Страдивари псковский зритель слышал 6 лет назад, в 2013 году.Фото: официальная страница Кимико Наказавы в соцсети. Скрипку Страдивари псковский зритель слышал 6 лет назад, в 2013 году.
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Скрипка великого мастера Антонио Страдивари будет звучать на концерте «От романтики в современность» в «Михайловском». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщила Лидия Токарева, пресс-атташе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

На скрипке Da Vinci, созданной в 1725 году, будет играть профессор из Японии, известная скрипачка Кимико Наказава.

Необычный вечер в Научно-культурном центре подготовил Фонд Д. Б. Кабалевского, солисты и стипендиаты которого выйдут на сцену вместе с профессором. Слушатель насладится исполнением и начинающих свою карьеру, и всемирно известных музыкантов.

В программе концерта классические и современные пьесы русских и зарубежных композиторов, от Камиля Сен-Санса до Василия Щербакова, нашего современника и соотечественника.

КОНКРЕТНО

Концерт «От романтики в современность» состоится 27 сентября в 18.30 в Научно-культурном центре в поселке Пушкинские Горы (бульв. Гейченко, 1).

ИСТОЧНИК KP.RU

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