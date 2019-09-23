2019-09-23T16:26:10+03:00
Недвижимость

В октябре подрядчик завершит ремонт Юбилейной улицы в Пскове

Автомобилисты смогут воспользоваться отремонтированным участком 15 октября
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Улицу Юбилейную откроют для свободного проезда в середине октября.Улицу Юбилейную откроют для свободного проезда в середине октября.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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В октябре подрядная организация завершит ремонт Юбилейной улицы в Пскове. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации, транспорт пустят по обновлённому участку дороги уже 15 октября. Об этом подрядчик заявил во время встречи с главой городской администрации Александром Братчиковым 23 сентября.

Собравшиеся также подчеркнули, что в настоящее время ремонт находится в завершающей стадии. Осталось уложить асфальт лишь на перекрёстке Юбилейной и Народной. А после этого отремонтированный участок ждут работы по нанесению дорожной разметки.

КОНКРЕТНО

Ремонт одного из самых загруженных участков автодороги Пскова стартовал в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На реализацию инициативы потратили около 120 миллионов рублей. Эти деньги позволили обновить покрытие на 2,5 км автодороги, облагородить съезды и пешеходные дорожки, а также нанести термопластичную разметку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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