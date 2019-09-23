СЕГОДНЯ 17:23 2019-09-23T17:23:09+03:00

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В Великих Луках до конца года установят более 300 новых уличных ламп. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе городской администрации, решение об этом прозвучало на заседании администрации муниципалитета под руководством исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации Юрия Власюка.

Он также подчеркнул, что модернизация освещения в районном центре необходима для того, чтобы снизить затраты на оплату электроэнергии. Кроме того, новые светодиодные лампы позволят улучшить освещённость.

Помимо новых ламп, на 16 улицах и проспектах планируют установить ещё 786 светильников. Но и на этом, заверили в администрации, обновление уличного освещения не остановится.

КСТАТИ

В летние месяцы опоры электропередач и светодиодные светильники появились во многих частях города. Например, на улицах Строительной, Октябрьском проспекте, Новослободской набережной.

- Это, прежде всего, необходимо для безопасности детей, жителей нашего города, которые являются как пешеходами, так и водителями, – отметила по итогам проведённых работ депутат Великолукской городской Думы Елена Чернозубова.

ИСТОЧНИК KP.RU