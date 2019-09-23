СЕГОДНЯ 17:55 2019-09-23T17:59:27+03:00

Представитель компании-застройщика ответит на все вопросы участников Тура по новостройкам.

Участники осмотрят планировки квартир на Запсковье и Завеличье

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Во время Тура по новостройкам псковичам предложат оценить качество 7 домов. «Комсомольская правда – Псков» приглашает своих читателей принять участие в поездке. Будущие новоселы смогут посетить 4 современных жилых комплекса. Среди них: ЖК «Приоритет» (Кузбасской дивизии, 10); ЖК «Европа» (Пражская 8/12 и ул.Венская, 8); новый дом на Запсковье, ул. Крупская, 24, SMART-квартал (ул. Инженерная, 119 и ул. Юности, 24), ЖК «Новые Афины» (Ижорского бат. 13),

Участники Тура по новостройкам смогут выбрать понравившуюся планировку квартиры и идеальный вид из окна, а кроме этого оценить качество будущего жилья и побеседовать с представителем компании-застройщика. Будущие покупатели смогут также изучить социальную инфраструктуру микрорайона, выбранного для жилья.

На месте специалист ответит на вопросы, касающиеся дома и системы коммуникаций, благоустройства близлежащей территории и её застройки.

Ещё одна важная особенность: на месте можно будет обсудить вопросы оплаты, в том числе, с использованием военной ипотеки, материнского капитала.

КОНКРЕТНО

Тур по новостройкам состоится 28 сентября. Отъезд от редакции «Комсомольской правды - Псков» (Пароменская, 21/33) в 11.00.

Записаться в поездку по новым кварталам можно по телефону (8112) 702-042.