2019-09-23T18:02:09+03:00
Происшествия

В Гдовском районе женщина застрелила сожителя из ружья

От огнестрельного ранения головы потерпевший погиб на месте
Алиса Солнцева
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Фото: pixabay.com. Детали дела предстоит выяснить.Фото: pixabay.com. Детали дела предстоит выяснить.
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В Гдовском районе женщина убила сожителя из ружья. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, 22 сентября в одной из деревень Гдовского района было обнаружено тело 64-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

По версии следствия, 43-летняя сожительница выстрела в сидящего в кресле мужчину из охотничьего ружья. От огнестрельного ранения головы потерпевший скончался на месте.

Псковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая задержана. Детали и мотив совершенного преступления предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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