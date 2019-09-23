В Гдовском районе женщина застрелила сожителя из ружья

СЕГОДНЯ 18:02 2019-09-23T18:02:09+03:00

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В Гдовском районе женщина убила сожителя из ружья. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, 22 сентября в одной из деревень Гдовского района было обнаружено тело 64-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы.

По версии следствия, 43-летняя сожительница выстрела в сидящего в кресле мужчину из охотничьего ружья. От огнестрельного ранения головы потерпевший скончался на месте.

Псковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемая задержана. Детали и мотив совершенного преступления предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU