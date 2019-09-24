2019-09-24T10:35:29+03:00
Происшествия

10-летний велосипедист погиб под колесами «ГАЗели» на трассе в Великолукском районе

Мальчик упал с велосипеда и попал под колеса грузовика
Алиса Солнцева
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Фото: pixabay.com. Маленький велосипедист ехал по краю проезжей части.Фото: pixabay.com. Маленький велосипедист ехал по краю проезжей части.
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10-летний велосипедист попал под колеса «ГАЗели» на трассе в Великолукском районе. Как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, трагедия случилась 23 сентября около 17:00 на втором километре автодороги Великие Луки – Новосокольники.

По предварительным данным, мальчик ехал по краю проезжей части и упал с велосипеда. 54-летний мужчина, следовавший на «ГАЗели» за велосипедистом, наехал на ребенка.

Маленький велосипедист погиб на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Следственно-оперативно группа и сотрудники ГИБДД выясняют детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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