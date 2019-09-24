В ближайшую неделю в Псковской области возможны перебои в телевещании

СЕГОДНЯ 11:14 2019-09-24T11:14:19+03:00

Перебои связаны с профилактическими и другими плановыми работами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Российская телевизионная и радиовещательная сеть информирует граждан о перебоях телерадиосигнала с 23 по 29 сентября. «Комсомольская правда – Псков» узнала об этом на сайте Псковского областного радиотелевизионного передающего центра.

Компания приносит извинения за неудобства и предупреждает, что некоторые работы могут быть перенесены из-за погодных условий.

КОНКРЕТНО

На сайте компании сообщают о нескольких продолжительных отключениях вещания 26 сентября в поселке Дедовичи с 00:00 до 03:00. На это время подрядчик запланировал ремонтные работы.

25 сентября в деревне Сверетово трансляцию приостановят с 10:00 до 16:00 на время профилактических работ.

ИСТОЧНИК KP.RU