В ближайшую неделю в Псковской области возможны перебои в телевещании
Российская телевизионная и радиовещательная сеть информирует граждан о перебоях телерадиосигнала с 23 по 29 сентября. «Комсомольская правда – Псков» узнала об этом на сайте Псковского областного радиотелевизионного передающего центра.
Компания приносит извинения за неудобства и предупреждает, что некоторые работы могут быть перенесены из-за погодных условий.
КОНКРЕТНО
На сайте компании сообщают о нескольких продолжительных отключениях вещания 26 сентября в поселке Дедовичи с 00:00 до 03:00. На это время подрядчик запланировал ремонтные работы.
25 сентября в деревне Сверетово трансляцию приостановят с 10:00 до 16:00 на время профилактических работ.
ИСТОЧНИК KP.RU