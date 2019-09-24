2019-09-24T13:57:35+03:00
Общество

Псковские энергетики подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge

Россияне ждут, когда флешмоб достигнет и столицы
Анна Быстрова
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Фото: Россети Северо-Запад. Псковские энергетики отличаются аккуратностью и чувством юмора.Фото: Россети Северо-Запад. Псковские энергетики отличаются аккуратностью и чувством юмора.
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Сотрудники «Псковэнерго» подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из официальной страницы группы «Россети Северо-Запад» в социальной сети «ВКонтакте», снимок, положивший начало флешмобу, выложили осенью 2018 года полицейские Новой Зеландии.

Однако он не вызвал особенного резонанса. Лишь через год идею поддержали швейцарские полицейские. Их фото набрало около пяти тысяч лайков в соцсети «Инстаграм» и дало толчок к развитию акции.

В России флешмоб поддержали чеченские пожарные. А вслед за ними последовали мурманские энергетики. Затем идея добралась и до специалистов Псковского региона.

На фото видны "внутренности" служебного автомобиля сотрудников "Псковэнерго". Они аккуратно разложили свой инвентарь на тенте, а затем и сами улеглись рядом, подражая фигурам из тетриса. Между тем представители компании гадают, сможет ли волна флешмоба достичь столицы.

КОНКРЕТНО

Во флешмобе принимают участие военные, медики, спасатели и полицейские со всего мира. Они выкладывают свою форму и инвентарь в форме прямоугольника. А затем ставят служебный транспорт и сами ложатся на землю, стараясь подражать образам из игровых наборов «Лего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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