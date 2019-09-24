2019-09-24T12:53:34+03:00
Спорт

В 18-й раз в Псковской области пойдёт ралли

Сразу пять зачетов пройдут в рамках гонок 26-28 сентября
Анна Быстрова
Поделиться:
63 экипажа уже подтвердили участие в ралли.63 экипажа уже подтвердили участие в ралли.Фото: Александр СИДОРЕНКО
Изменить размер текста:

В Псковской области в 18-й раз состоится ралли. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой финальному этапу кубка России по ралли «Псков ганзейский», гонка пройдёт с 26 по 28 сентября.

В её рамках пройдут сразу пять зачетов. Среди них финальный этап кубка России по ралли, финальный этап чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», 3-й этап кубка Республики Беларусь, 3-й этап кубка республиканской серии соревнований BWW Rally Cup по ралли спринту, а также финальный этап LADA Rally Cup.

- Мероприятие стало уже традиционным для Псковской области, оно заслужило положительную репутацию среди участников благодаря высокому уровню подготовки участков трассы, - отметил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Мероприятие проводится при поддержке министерства спорта и туризма России, комитета по спорту Псковской области, а также администрации Псковской области. О своём участии в гонке заявили уже 63 экипажа, однако окончательный список участников будет известен лишь с началом соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Следователи установят степень виновности спортсекции в гибели юного велосипедиста в Великолукском районе
Псков посетит легенда мирового автоспорта КАМАЗ-мастер
Один из спецучастков ралли «Псков ганзейский» может пройти в центре Пскова
Псковские энергетики подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge
В ближайшую неделю в Псковской области возможны перебои в телевещании
Провал асфальта рядом с люком на Рижском проспекте в Пскове угрожает безопасности горожан
10-летний велосипедист погиб под колесами «ГАЗели» на трассе в Великолукском районе
Глава Псковской области потребовал досрочно начать отопительный сезон
В Псковской области запустили проект «Культпросвет»
В Гдовском районе женщина застрелила сожителя из ружья
Во время Тура по новостройкам псковичам предложат оценить качество 7 домов
На набережной реки Великой провалился асфальт
В Великих Луках до конца года установят более 300 новых уличных ламп
В октябре подрядчик завершит ремонт Юбилейной улицы в Пскове
Проблемы на старте отопительного сезона во всех микрорайонах Пскова решат аварийные сантехники
Скрипка Страдивари будет звучать на концерте в Пушкинских Горах
Исторический праздник «Воевода Шуйский» состоится в Пскове 28 сентября
Заблудившийся пенсионер-ягодник погиб в Пустошкинском районе
Псковские приставы выдворили из страны гражданку Конго
В Невельском районе наказали угонщика, пытавшегося добраться в соседнюю деревню на чужом авто
ДТП с лосем произошло в Опочецком районе, пострадали несколько человек
Великолучанин из-за лжебанкира лишился 15 тысяч рублей
Великолукский АПХ заменил окна в столовой Центра социального обслуживания в деревне Кислово
В "Кроссе наций" в Пскове приняли участие полторы тысячи жителей региона
В Пскове прошла юбилейная сельскохозяйственная ярмарка
Победители «Губернаторского дневника» пообщались с главой Псковской области Михаилом Ведерниковым
Жители деревни Полоное получили новый спортивно-культурный комплекс