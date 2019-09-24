В 18-й раз в Псковской области пойдёт ралли

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-24T12:53:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В Псковской области в 18-й раз состоится ралли. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой финальному этапу кубка России по ралли «Псков ганзейский», гонка пройдёт с 26 по 28 сентября.

В её рамках пройдут сразу пять зачетов. Среди них финальный этап кубка России по ралли, финальный этап чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского», 3-й этап кубка Республики Беларусь, 3-й этап кубка республиканской серии соревнований BWW Rally Cup по ралли спринту, а также финальный этап LADA Rally Cup.

- Мероприятие стало уже традиционным для Псковской области, оно заслужило положительную репутацию среди участников благодаря высокому уровню подготовки участков трассы, - отметил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Мероприятие проводится при поддержке министерства спорта и туризма России, комитета по спорту Псковской области, а также администрации Псковской области. О своём участии в гонке заявили уже 63 экипажа, однако окончательный список участников будет известен лишь с началом соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU