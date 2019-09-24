2019-09-24T13:02:31+03:00
Спорт

Один из спецучастков ралли «Псков ганзейский» может пройти в центре Пскова

Общая протяжённость участков составляет около 103 километров
Анна Быстрова
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Гонка в самом центре Пскова - ожидаемое событие ралли-2019.Гонка в самом центре Пскова - ожидаемое событие ралли-2019.Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Один из спецучастков ралли «Псков ганзейский» может пройти в центре Пскова. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой финальному этапу кубка России по ралли «Псков ганзейский», после торжественной церемонии открытия участников гонки ждёт дистанция, протяжённостью в 1 километр.

- На сегодняшний момент запланировано проведение городского спецучастка, но пока мы не обладаем материальными средствами для обеспечения безопасности этого участка. Поэтому его проведение под вопросом. Мы обратились за помощью к губернатору Псковской области. Нужны деньги, например, на то, чтобы привезти около 800 метров из Санкт-Петербурга, а также тюки с сеном из Острова, установить трамплины, усилители, которые позволят комментировать гонку, - отметил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

Как утверждают организаторы, если гонка в центре Пскова не состоится, спортсмены потеряют не так уж и много, так как общая протяжённость участков и помимо этого около 103 километров. Однако отмена специального участка сильно ударит по имиджу соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU

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