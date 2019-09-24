СЕГОДНЯ 13:51 2019-09-24T13:51:09+03:00

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Псков посетит легенда мирового автоспорта КАМАЗ-мастер. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвящённой финальному этапу кубка России по ралли «Псков ганзейский», переговоры с известной российской автогоночной командой шли около трёх лет.

Поддержкой команды удалось заручиться лишь в 2019, в преддверии традиционного ралли, которое проходит в регионе.

- В этом году с целью популяризации автоспорта и презентации туристических возможностей региона прибудет автомобиль команды КАМАЗ-мастер. Ранее он являлся призёром ралли Дакар, а также ралли «Шёлковый путь», - подчеркнул руководитель пресс-центра ралли Игорь Федотов.

Автомобиль не будет участвовать в гонках, однако все желающие смогут сфотографироваться с легендой мирового автоспорта на фоне Троицкого собора.

- Грузовик уже выехал в Псковскую область с очередной выставки. Свои ходом он прибудет во Псков в четверг вечером. А зрители смогут увидеть транспорт в 9 часов вечера 27 сентября в рамках церемонии открытия на площади Ленина в Пскове, - отметил президент Федерации автомобильного спорта Псковской области Олег Мыслевич.

ИСТОЧНИК KP.RU