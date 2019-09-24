2019-09-24T14:43:09+03:00
Происшествия

Следователи установят степень виновности спортсекции в гибели юного велосипедиста в Великолукском районе

Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: pixabay.com. Следственный комитет узнал о происшествии во время мониторинга СМИ.ФОТО: pixabay.com. Следственный комитет узнал о происшествии во время мониторинга СМИ.
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В Псковской области следователи установят степень виновности спортсекции в гибели юного велосипедиста в Великолукском районе. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, о происшествии сотрудникам ведомства стало известно во время мониторинга СМИ.

В информационном поле появилось сообщение о том, что погибший ребёнок - воспитанник школы олимпийского резерва «Олимпия». Мальчик попал под колёса ГАЗели 23 сентября около 16.35 во время спортивной тренировки. При этом он находился в колонне с другими детьми, которую сопровождал специальный автомобиль.

В ведомстве добавили, что органы внутренних дел обязательно проверяют подобные сообщения. В связи с этим руководитель СУ СК России по региону Пётр Крупеня поручил служащим межрайонного отдела проверить работу спортсекции. В ближайшее время следователи выяснят, отвечают ли требованиям безопасности услуги «Олимпии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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