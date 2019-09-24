2019-09-24T15:43:35+03:00
Происшествия

Пьяный житель Гдовского района заживо сжёг пенсионера-инвалида

Поджигателю грозит пожизненное заключение
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Житель Псковской области совершил поджог в состоянии алкогольного психоза.Житель Псковской области совершил поджог в состоянии алкогольного психоза.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Пьяный житель Гдовского района Псковской области заживо сжёг пенсионера-инвалида. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Гдовского района, прокуратура поддержала решение следователей о возбуждении уголовного дела в отношении предполагаемого убийцы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что местный житель длительное время регулярно употреблял крепкие спиртные напитки. В результате этого у мужчины развился алкогольный психоз. Во время одного из приступов злоумышленник решил наведаться в гости к знакомому пенсионеру. Мужчина выбил входную дверь в его доме, затем нашёл внутри канистру со спиртом и разлил горючую жидкость по всей площади помещения. Житель Псковской области знал, что в доме находится пожилой инвалид, однако не задумался о последствиях и поджёг знакомого.

Полицейские отмечают, что убийство было совершено общеопасным способом. В связи с этим поджигателю грозит лишение свободы от 8 лет вплоть до пожизненного заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Псковской области попробовали себя в роли машинистов
В Пскове вынесли приговор молодой матери, подарившей своего ребёнка благодаря объявлению «ВКонтакте»
У Ольгинской часовни в Пскове срезали «замки любви»
Псковский «Титан-Полимер» уважительно относится ко всем вопросам Общественной палаты
Следователи установят степень виновности спортсекции в гибели юного велосипедиста в Великолукском районе
Псков посетит легенда мирового автоспорта КАМАЗ-мастер
Один из спецучастков ралли «Псков ганзейский» может пройти в центре Пскова
В 18-й раз в Псковской области пойдёт ралли
Псковские энергетики подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge
В ближайшую неделю в Псковской области возможны перебои в телевещании
Провал асфальта рядом с люком на Рижском проспекте в Пскове угрожает безопасности горожан
10-летний велосипедист погиб под колесами «ГАЗели» на трассе в Великолукском районе