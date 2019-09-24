Пьяный житель Гдовского района заживо сжёг пенсионера-инвалида

СЕГОДНЯ 15:43 2019-09-24T15:43:35+03:00

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Пьяный житель Гдовского района Псковской области заживо сжёг пенсионера-инвалида. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Гдовского района, прокуратура поддержала решение следователей о возбуждении уголовного дела в отношении предполагаемого убийцы.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что местный житель длительное время регулярно употреблял крепкие спиртные напитки. В результате этого у мужчины развился алкогольный психоз. Во время одного из приступов злоумышленник решил наведаться в гости к знакомому пенсионеру. Мужчина выбил входную дверь в его доме, затем нашёл внутри канистру со спиртом и разлил горючую жидкость по всей площади помещения. Житель Псковской области знал, что в доме находится пожилой инвалид, однако не задумался о последствиях и поджёг знакомого.

Полицейские отмечают, что убийство было совершено общеопасным способом. В связи с этим поджигателю грозит лишение свободы от 8 лет вплоть до пожизненного заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU