2019-09-24T16:30:27+03:00
Общество

Псковский «Титан-Полимер» уважительно относится ко всем вопросам Общественной палаты

Руководитель предприятия с готовностью отвечает на все вопросы общественности
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
Поделиться:
Проект псковского «Титан-Полимера» пройдёт экологическую экспертизу, заверили в Общественной палате.Проект псковского «Титан-Полимера» пройдёт экологическую экспертизу, заверили в Общественной палате.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

Псковский завод «Титан-Полимер» достаточно уважительно относится ко всем вопросам Общественной палаты. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» об этом председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах заявил во время беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он также подчеркнул, что и руководитель завода, и все его сотрудники с готовностью представляют бумаги по запросу, а также охотно отвечают на поставленные вопросы. Например, неделей ранее прошло заседание рабочей группы, участники которой затронули тему проведения экологической экспертизы. Её итоги станут известны в конце сентября.

КОНКРЕТНО

«Титан-Полимер» позволит обеспечить рабочими местами около 2 тысяч жителей региона. На его территории будут выпускать ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Однако проект реализуют лишь в том случае, если специалисты вынесут вердикт о том, что новое предприятие не нарушит экологию в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Экология и промышленность: Социальная ответственность»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Школьники Псковской области попробовали себя в роли машинистов
В Пскове вынесли приговор молодой матери, подарившей своего ребёнка благодаря объявлению «ВКонтакте»
У Ольгинской часовни в Пскове срезали «замки любви»
Пьяный житель Гдовского района заживо сжёг пенсионера-инвалида
Следователи установят степень виновности спортсекции в гибели юного велосипедиста в Великолукском районе
Псков посетит легенда мирового автоспорта КАМАЗ-мастер
Один из спецучастков ралли «Псков ганзейский» может пройти в центре Пскова
В 18-й раз в Псковской области пойдёт ралли
Псковские энергетики подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge
В ближайшую неделю в Псковской области возможны перебои в телевещании
Провал асфальта рядом с люком на Рижском проспекте в Пскове угрожает безопасности горожан
10-летний велосипедист погиб под колесами «ГАЗели» на трассе в Великолукском районе