Псковский «Титан-Полимер» уважительно относится ко всем вопросам Общественной палаты

СЕГОДНЯ 16:30 2019-09-24T16:30:27+03:00

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Псковский завод «Титан-Полимер» достаточно уважительно относится ко всем вопросам Общественной палаты. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» об этом председатель Общественной палаты региона Анатолий Мультах заявил во время беседы с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он также подчеркнул, что и руководитель завода, и все его сотрудники с готовностью представляют бумаги по запросу, а также охотно отвечают на поставленные вопросы. Например, неделей ранее прошло заседание рабочей группы, участники которой затронули тему проведения экологической экспертизы. Её итоги станут известны в конце сентября.

КОНКРЕТНО

«Титан-Полимер» позволит обеспечить рабочими местами около 2 тысяч жителей региона. На его территории будут выпускать ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-пленку. Однако проект реализуют лишь в том случае, если специалисты вынесут вердикт о том, что новое предприятие не нарушит экологию в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU