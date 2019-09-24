2019-09-24T16:48:05+03:00
Общество

У Ольгинской часовни в Пскове срезали «замки любви»

Второй месяц часовня закрыта на реставрацию
Алиса Солнцева
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Пропажа заметна невооруженным взглядом.Пропажа заметна невооруженным взглядом.Фото: Елизавета Славятинская
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У Ольгинской часовни в Пскове срезали «замки любви», которые молодожены вешали на кованый забор в день бракосочетания. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков», реставрация объекта еще не завершена: демонтировано старое покрытие площадки вокруг часовни, ведутся фасадные работы, у здания выставлен забор, а кованое ограждение полностью очищено от свадебных замочков.

Несколько десятков лет ограждение копило "замки любви" псковских молодоженов. Фото: Елизавета Славятинская

Несколько десятков лет ограждение копило "замки любви" псковских молодоженов.Фото: Елизавета Славятинская

У псковичей издавна зародилась традиция: после регистрации брака ехать к Часовне княгини Ольги и подкреплять клятву в верности замком любви, который будет вечно хранить память о соединении двух сердец. Сейчас семейные пары недоумевают, зачем срезали замки, и переживают, как это отразится на их браке.

Обалдеть! – отвечает на такую новость Анна Ш., причем использует девушка словечко повыразительнее, и подкрепляет сообщение стикером ужасающегося кота.

На дворе сентябрь, а ремонтные работы все ведутся. Фото: Елизавета Славятинская

На дворе сентябрь, а ремонтные работы все ведутся.Фото: Елизавета Славятинская

ИСТОЧНИК KP.RU

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