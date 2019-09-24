В Пскове вынесли приговор молодой матери, подарившей своего ребёнка благодаря объявлению «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 17:17 2019-09-24T17:18:42+03:00

ФОТО: pixabay.com. Молодая мать выбрала семью для малышки через объявление в социальных сетях.

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В Пскове вынесли приговор молодой матери, которая подарила своего ребёнка жительнице другого региона благодаря объявлению в соцсети «ВКонтакте» (ПОДРОБНЕЕ). Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по региону, суд признал доказательства следователей достаточными для законного вердикта.

Как установили сотрудники правоохранительных органов, в начале декабря 2018 года 24-летняя псковичка выписалась из перинатального центра с новорождённой малышкой. После этого она встретилась с 47-летней знакомой по переписке из Вологды и подарила ей дочку.

Благодаря взаимодействию с вологодскими коллегами, псковской полиции удалось вычислить и арестовать соучастниц. Девочку также нашли и направили в медучреждение.

За незаконную сделку молодая мать получила 3 года тюрьмы, а жительница Вологды, согласившаяся приютить малышку, — 2 года и 4 месяца колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU