В Пскове вынесли приговор молодой матери, подарившей своего ребёнка благодаря объявлению «ВКонтакте»
В Пскове вынесли приговор молодой матери, которая подарила своего ребёнка жительнице другого региона благодаря объявлению в соцсети «ВКонтакте» (ПОДРОБНЕЕ). Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по региону, суд признал доказательства следователей достаточными для законного вердикта.
Как установили сотрудники правоохранительных органов, в начале декабря 2018 года 24-летняя псковичка выписалась из перинатального центра с новорождённой малышкой. После этого она встретилась с 47-летней знакомой по переписке из Вологды и подарила ей дочку.
Благодаря взаимодействию с вологодскими коллегами, псковской полиции удалось вычислить и арестовать соучастниц. Девочку также нашли и направили в медучреждение.
За незаконную сделку молодая мать получила 3 года тюрьмы, а жительница Вологды, согласившаяся приютить малышку, — 2 года и 4 месяца колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU