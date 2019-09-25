Участки улиц Маргелова и Горького перекроют в ближайшее время

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-25T09:53:45+03:00

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Две улицы закроют на ремонт в ближайшее время в Пскове. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, закроются для движения участки улиц генерала Маргелова и Максима Горького.

С 25 сентября по 2 октября перекроют улицу Маргелова на пересечении с Юбилейной. Объехать участок дороги можно будет по улице майора Доставалова и улице Шестака.

2 октября с 9 утра закроют для движения улицу Максима Горького на пересечении с улицей Конной. Строительные работы на газопроводе продлятся до 24 часов 4 октября. Объехать перекрытый участок дороги можно будет по улицам Народной и Розы Люксембург.

Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит водителей быть внимательными к дорожным знакам.

ИСТОЧНИК KP.RU