2019-09-25T10:25:40+03:00
Происшествия

Сотруднику колонии в Псковской области грозит 8 лет тюрьмы за получение взятки от заключённого

За вознаграждение оперуполномоченный раздобыл преступнику телефон
Анна БЫСТРОВА
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Заключённый перевёл на банковскую карту сотрудника колонии 33 тысячи рублей.Заключённый перевёл на банковскую карту сотрудника колонии 33 тысячи рублей.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Псковской области сотруднику колонии грозит восемь лет тюрьмы за получение взятки от одного из заключённых. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, под следствием оказался старший оперуполномоченный одного из исправительных учреждений региона.

Правоохранительные органы установили, что заключённый заказал в сети Интернет новый мобильный телефон. Забрать заказ он попросил сотрудника тюрьмы. Мужчина согласился пойти на уступки за денежное вознаграждение. После этого осуждённый перевёл на карточку оперуполномоченного 33 тысячи рублей. Около 15 тысяч из этой суммы должны были пойти на оплату заказа из интернет-магазина. Оставшаяся часть же досталась бы сотруднику тюрьмы.

Оперуполномоченный выполнил уговор и пронёс в тюрьму запрещённые предметы, телефон и зарядное устройство к нему. На территории колонии сотрудник встретился с заключённым и лично вручил ему покупку.

Когда обстоятельства происшествия вскрылись, над экс-сотрудником исправительного учреждения нависла угроза уголовного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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