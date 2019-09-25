Прокуратура Псковской области подтвердила, что погибший в Великолукском районе ребенок ехал в колонне велосипедистов

СЕГОДНЯ 10:47 2019-09-25T10:55:05+03:00

Ответственных за работу спортивной школы проверят после гибели маленького велосипедиста

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По факту гибели маленького велосипедиста на трассе в Великолукском районе открыли уголовное дело и проведут проверку ответственных за работу спортивной секции.

Прокуратура Псковской области подтвердила, что 23 сентября около 16 часов несовершеннолетний спортсмен двигался в колонне велосипедистов спортивной школы «Олимпия». Вблизи деревни Фотьева Великолукского района водитель «ГАЗели» наехал на велосипедиста. Ребенок погиб на месте происшествия.

Прокуратура Великолукского района признала обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по ДТП с гибелью 10-летнего ребенка и проверке людей, ответственных за работу спортивной школы.

Следственный отдел МО МВД России «Великолукский» открыл уголовное дело по нарушению правил дорожного движения, повлекшему по неосторожности смерть одного лица. По части 3 статьи 264 уголовного кодекса предусмотрено лишение свободы до 5 лет.

По причине общественной значимости происшествия прокуратура осуществляет процессуальный надзор за расследованием дела и проведением доследственной проверки в отношении лиц, ответственных за работу спортивной секции.

Изначально правоохранители располагали такой информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU