2019-09-25T10:55:05+03:00
Происшествия

Прокуратура Псковской области подтвердила, что погибший в Великолукском районе ребенок ехал в колонне велосипедистов

Ответственных за работу спортивной школы проверят после гибели маленького велосипедиста
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: pixabay.com. Прокуратура Псковской области контролирует расследование дела.Фото: pixabay.com. Прокуратура Псковской области контролирует расследование дела.
Изменить размер текста:

По факту гибели маленького велосипедиста на трассе в Великолукском районе открыли уголовное дело и проведут проверку ответственных за работу спортивной секции.

Прокуратура Псковской области подтвердила, что 23 сентября около 16 часов несовершеннолетний спортсмен двигался в колонне велосипедистов спортивной школы «Олимпия». Вблизи деревни Фотьева Великолукского района водитель «ГАЗели» наехал на велосипедиста. Ребенок погиб на месте происшествия.

Прокуратура Великолукского района признала обоснованным постановление следователя о возбуждении уголовного дела по ДТП с гибелью 10-летнего ребенка и проверке людей, ответственных за работу спортивной школы.

Следственный отдел МО МВД России «Великолукский» открыл уголовное дело по нарушению правил дорожного движения, повлекшему по неосторожности смерть одного лица. По части 3 статьи 264 уголовного кодекса предусмотрено лишение свободы до 5 лет.

По причине общественной значимости происшествия прокуратура осуществляет процессуальный надзор за расследованием дела и проведением доследственной проверки в отношении лиц, ответственных за работу спортивной секции.

Изначально правоохранители располагали такой информацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Гонка в самом центре Пскова состоится 27 сентября
В Псковской области обучили более 600 жителей предпенсионного возраста
Николай Хондзинский вошел в сотню стипендиатов правительства России
Жители Псковской области стали больше болеть ОРВИ
В Псковской области развернулись тактические учения полков ВДВ
В Опочке разыскивают следы крепости XV века
В Пыталовском районе главу муниципалитета заподозрили в коррупции
Сотруднику колонии в Псковской области грозит 8 лет тюрьмы за получение взятки от заключённого
Участки улиц Маргелова и Горького перекроют в ближайшее время
Школьники Псковской области попробовали себя в роли машинистов
В Пскове вынесли приговор молодой матери, подарившей своего ребёнка благодаря объявлению «ВКонтакте»
У Ольгинской часовни в Пскове срезали «замки любви»
Псковский «Титан-Полимер» уважительно относится ко всем вопросам Общественной палаты
Пьяный житель Гдовского района заживо сжёг пенсионера-инвалида
Следователи установят степень виновности спортсекции в гибели юного велосипедиста в Великолукском районе
Псков посетит легенда мирового автоспорта КАМАЗ-мастер
Один из спецучастков ралли «Псков ганзейский» может пройти в центре Пскова
В 18-й раз в Псковской области пойдёт ралли
Псковские энергетики подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge
В ближайшую неделю в Псковской области возможны перебои в телевещании
Провал асфальта рядом с люком на Рижском проспекте в Пскове угрожает безопасности горожан
10-летний велосипедист погиб под колесами «ГАЗели» на трассе в Великолукском районе