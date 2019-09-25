В Пыталовском районе главу муниципалитета заподозрили в коррупции

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-25T11:00:55+03:00

Она приняла своего мужа на работу в администрацию

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В Пыталовском районе Псковской области главу муниципального образования «Линовская волость» заподозрили в коррупции. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушение выявили во время проверки постановлений федерального закона.

Оказалось, что руководитель муниципалитета взяла на работу в администрацию сельского поселения своего мужа. Супруг получил должность водителя и стабильную заработную плату. Сотрудники правоохранительных органов также отмечают, что своим поведением женщина нарушила сразу два законодательных акта. Среди них закон «О противодействии коррупции» и региональный закон «О статусе главы муниципального образования».

По итогам проверки прокуратура потребовала у главы муниципалитета немедленно исправить ситуацию. После постановления руководитель заявила главе Псковской области о том, что действительно имела личный интерес в том, чтобы принять супруга на работу. В настоящее время мужчину уволили с занимаемой должности, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU