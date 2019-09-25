В Псковской области развернулись тактические учения полков ВДВ

СЕГОДНЯ 12:40 2019-09-25T12:40:48+03:00

В них принимают участие более 1,5 тысяч военнослужащих

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В Псковской области развернулись тактические учения полков гвардейского соединения воздушно-десантных войск. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций министерства обороны России, в учениях задействовали десантно-штурмовой и артиллерийский полки.

Учения начались с подъёма по тревоге, сборов и отъезда к полевым пунктам вблизи деревни Кислово Псковского района. В ведомстве также добавили, что к мероприятию подключили свыше 1,5 тысяч военных и около сотни боевых машин.

В период с 23 по 27 сентября военнослужащие под началом командира 76-й ДШД Игоря Каплия примут участие в десантировании, форсируют реку, а затем захватят территорию условного противника.

ИСТОЧНИК KP.RU