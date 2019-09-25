Жители Псковской области стали больше болеть ОРВИ

СЕГОДНЯ 13:15 2019-09-25T13:15:35+03:00

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Жители Псковской области стали больше болеть острыми респираторными вирусными инфекциями. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области, за минувшую неделю подобный диагноз поставили почти 3700 жителям региона.

В учреждении также отметили, что статистические данные позволяют заявить о том, что недельный эпидемический порог заболеваемости оказался выше на 2%. В период с 16 по 22 сентября в больницы с тяжёлой формой ОРВИ доставили 72 пациентов.

КСТАТИ

Прививки, которые могут снизить вероятность заболевания, в Псковской области сделали лишь 30% взрослого населения и 37% несовершеннолетних. В связи с этим медики напоминают, что эффективность витаминов, средств народной медицины, которые горожане часто предпочитают прививкам, значительно ниже действенности вакцины.

ИСТОЧНИК KP.RU