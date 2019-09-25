В Псковской области обучили более 600 жителей предпенсионного возраста

СЕГОДНЯ 14:19 2019-09-25T14:19:58+03:00

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В Псковской области профессиональное обучение прошли более 600 жителей предпенсионного возраста. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, эта статистика позволила министерству труда и соцзащиты включить регион в число лидеров по реализации инициативы. Об этом заявил руководитель минтруда Маским Топилин.

По его словам, Псковская область обучила в два раза больше жителей, чем было предусмотрено нормативами программы. На реализацию инициативы в рамках нацпроекта «Демография» и «Старшее поколение» поступили около 17,5 миллионов рублей. Перевыполнить план в регионе получилось благодаря тому, что стоимость обучения здесь ниже, чем предполагало министерство.

В следующем году переобучение жителей региона, которым до выхода на пенсию осталось меньше пяти лет, продолжится. При этом материальная поддержка со стороны государства увеличится. Псковская область получит уже 23 миллиона. Эти средства пустят на обучение 293 граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU