2019-09-25T14:38:24+03:00
Спорт

Гонка в самом центре Пскова состоится 27 сентября

На время ралли перекроют дорогу
Алиса Солнцева
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Специальным гостем мероприятия станет боевой грузовик команды «КАМАЗ-мастер».Специальным гостем мероприятия станет боевой грузовик команды «КАМАЗ-мастер».Фото: Рамиль ГАЛИ
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Организаторы ралли в Пскове подтвердили, что суперспецучасток «Кубка Княгини Ольги» пройдет в самом центре Пскова. Как стало известно «Комсомольской правде – Псков» из официальной группы ралли «Псков Ганзейский», после открытия мероприятия 27 сентября в 20:45 на площади Ленина стартует первый заезд на участке дороги от площади Ленина до Октябрьской площади.

- Городской суперспецучасток «Кубок Княгини Ольги» – это целый километр от площади Ленина до Октябрьская площади в полный газ, да ещё и с трамплином! – анонсируют организаторы мероприятия.

КСТАТИ

В связи с проведением финального этапа Кубка России по Ралли в пятницу с 20:30 до 22:30 перекроют проезд по площади Ленина, улице Советской от площади Ленина до Октябрьской площади, Октябрьскому проспекту от Октябрьской площади до улицы Некрасова и Ольгинскому мосту.

Фото из далекого 2009 года. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Фото из далекого 2009 года.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

КОНКРЕТНО

Открытие Кубка в Пскове состоится в 20:45 на площади Ленина.

С 21:30 до 23:00 пройдут соревнования на городском суперспецучастке.

Главные заезды пройдут в субботу и воскресенье на грунтовых дорогах в Печорском и Палкинском районах.

Специальный гость мероприятия - боевой грузовик команды «КАМАЗ-мастер».

ИСТОЧНИК KP.RU

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