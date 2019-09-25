2019-09-25T15:01:47+03:00
Общество

Псковский Детский фонд предлагает подарить вещам вторую жизнь

Организация приглашает к участию в благотворительной акции
Егор ТИМОФЕЕВ
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Жителей региона приглашают поддержать акцию по сбору вещей для нуждающихся.Жителей региона приглашают поддержать акцию по сбору вещей для нуждающихся.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Псковский Детский фонд приглашает горожан поучаствовать в благотворительной акции и подарить вещам вторую жизнь. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в организации, к сбору одежды для нуждающихся детей и подростков могут присоединиться коллективы предприятий, семьи, а также школьники и студенты.

Для этого необходимо в срок до 31 октября собрать вещи и привезти их в здание благотворительной организации по адресу ул. Яна Фабрициуса, дом 2а, кабинет 15.

КОНКРЕТНО

В преддверии холодов большим спросом пользуется верхняя одежда и зимняя обувь. Кроме того, Детский фонд с радостью примет чистые и опрятные современные детские и подростковые вещи до 46 размера, обувь, детские книжки и игрушки.

- Кроме этого, в Детский фонд можно приносить постельное бельё, предметы быта, посуду. Склад почти пустой, - отметили в организации.

Уточнить подробности можно по телефону 73-58-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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