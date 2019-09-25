Полкилограмма конопли нашли у великолучанина

СЕГОДНЯ 17:20 2019-09-25T17:20:20+03:00

Безработный, ранее судимый местный житель снова предстанет перед судом по уголовному делу. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

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Полицейские изъяли у великолучанина 558 граммов конопли. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, сотрудники великолукского отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили у местного жителя части растений конопли.

Возле дома на улице Дружбы в Великих Луках полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и изъяли у нарушителя 558 граммов запрещенного вещества.

Против 26-летнего безработного, ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело, ведется расследование. Наркотик изъяли.

Недавно псковские росгвардейцы задержали воровку с наркотиками в кармане. Об этом ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU