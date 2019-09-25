2019-09-25T17:20:20+03:00
Происшествия

Полкилограмма конопли нашли у великолучанина

Полицейские изъяли запрещенное вещество
Алиса Солнцева
Поделиться:
Безработный, ранее судимый местный житель снова предстанет перед судом по уголовному делу.Безработный, ранее судимый местный житель снова предстанет перед судом по уголовному делу.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

Полицейские изъяли у великолучанина 558 граммов конопли. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, сотрудники великолукского отдела по контролю за оборотом наркотиков обнаружили у местного жителя части растений конопли.

Возле дома на улице Дружбы в Великих Луках полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и изъяли у нарушителя 558 граммов запрещенного вещества.

Против 26-летнего безработного, ранее судимого мужчины возбудили уголовное дело, ведется расследование. Наркотик изъяли.

Недавно псковские росгвардейцы задержали воровку с наркотиками в кармане. Об этом ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Псковском районе общественники и студенты посадят 4 тысячи деревьев
Псковский Детский фонд предлагает подарить вещам вторую жизнь
Гонка в самом центре Пскова состоится 27 сентября
В Псковской области обучили более 600 жителей предпенсионного возраста
Николай Хондзинский вошел в сотню стипендиатов правительства России
Жители Псковской области стали больше болеть ОРВИ
В Псковской области развернулись тактические учения полков ВДВ
В Опочке разыскивают следы крепости XV века
В Пыталовском районе главу муниципалитета заподозрили в коррупции
Прокуратура Псковской области подтвердила, что погибший в Великолукском районе ребенок ехал в колонне велосипедистов
Сотруднику колонии в Псковской области грозит 8 лет тюрьмы за получение взятки от заключённого
Участки улиц Маргелова и Горького перекроют в ближайшее время
Школьники Псковской области попробовали себя в роли машинистов
В Пскове вынесли приговор молодой матери, подарившей своего ребёнка благодаря объявлению «ВКонтакте»
У Ольгинской часовни в Пскове срезали «замки любви»
Псковский «Титан-Полимер» уважительно относится ко всем вопросам Общественной палаты
Пьяный житель Гдовского района заживо сжёг пенсионера-инвалида
Следователи установят степень виновности спортсекции в гибели юного велосипедиста в Великолукском районе
Псков посетит легенда мирового автоспорта КАМАЗ-мастер
Один из спецучастков ралли «Псков ганзейский» может пройти в центре Пскова
В 18-й раз в Псковской области пойдёт ралли
Псковские энергетики подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge
В ближайшую неделю в Псковской области возможны перебои в телевещании
Провал асфальта рядом с люком на Рижском проспекте в Пскове угрожает безопасности горожан
10-летний велосипедист погиб под колесами «ГАЗели» на трассе в Великолукском районе