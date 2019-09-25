В Псковском районе общественники и студенты посадят 4 тысячи деревьев
В Псковском районе общественники и студенты Псковского государственного университета посадят 4 тысячи деревьев. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, экологический субботник пройдёт под флагом всероссийской акции «Живи, лес!».
Свыше сорока человек 27 сентября соберутся на территории Ваулиногорского лесничества, близ деревни Спасовщина. На участке, расположенном в шестидесяти километрах от областного центра, молодые деревья высадят на площади 1,3 гектара.
Мероприятие реализуется благодаря национальному проекту «Экология», а также благодаря региональной программе «Сохранение лесов Псковской области».
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В рамках той же региональной программы пять муниципалитетов Псковской области получат малые лесопатрульные комплексы. Технику планируется использовать для профилактики возгораний в лесах, а также для тушения огня.
ИСТОЧНИК KP.RU