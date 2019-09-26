2019-09-26T10:02:18+03:00
Общество

Самый крупный «Семейный магнит» откроется в Пскове

Широкий ассортимент и множество вакансий предлагает компания
Алиса Солнцева
Поделиться:
И снова "Магнит", зато самый крупный в городе.И снова "Магнит", зато самый крупный в городе.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
Изменить размер текста:

В Пскове в ближайшее время в ТРЦ «Fjord Plaza» откроется огромный «Магнит семейный». Как «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официальной группы торгово-развлекательного центра Fjord Plaza в соцсети, это будет самый крупный в Пскове по площади торгового зала «Семейный магнит».

На странице «Fjord Plaza» обещают, что в новом «Магните» будет разнообразный ассортимент, яркий дизайн внутреннего пространства, удобное зонирование. Кроме того, «Семейный магнит» предложит потребителю готовые завтраки, обеды и ужины и выпечку собственного производства.

- И главное - приятное ценообразование! – замечает дирекция торгово-развлекательного центра.

А еще открытие магазина обеспечит псковичей множеством вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жительница Дедовичского района натравила питбуля на сожителя во время ссоры
В Псковском районе общественники и студенты посадят 4 тысячи деревьев
Полкилограмма конопли нашли у великолучанина
Псковский Детский фонд предлагает подарить вещам вторую жизнь
Гонка в самом центре Пскова состоится 27 сентября
В Псковской области обучили более 600 жителей предпенсионного возраста
Николай Хондзинский вошел в сотню стипендиатов правительства России
Жители Псковской области стали больше болеть ОРВИ
В Псковской области развернулись тактические учения полков ВДВ
В Опочке разыскивают следы крепости XV века
В Пыталовском районе главу муниципалитета заподозрили в коррупции
Прокуратура Псковской области подтвердила, что погибший в Великолукском районе ребенок ехал в колонне велосипедистов
Сотруднику колонии в Псковской области грозит 8 лет тюрьмы за получение взятки от заключённого
Участки улиц Маргелова и Горького перекроют в ближайшее время
Школьники Псковской области попробовали себя в роли машинистов
В Пскове вынесли приговор молодой матери, подарившей своего ребёнка благодаря объявлению «ВКонтакте»
У Ольгинской часовни в Пскове срезали «замки любви»
Псковский «Титан-Полимер» уважительно относится ко всем вопросам Общественной палаты
Пьяный житель Гдовского района заживо сжёг пенсионера-инвалида
Следователи установят степень виновности спортсекции в гибели юного велосипедиста в Великолукском районе
Псков посетит легенда мирового автоспорта КАМАЗ-мастер
Один из спецучастков ралли «Псков ганзейский» может пройти в центре Пскова
В 18-й раз в Псковской области пойдёт ралли
Псковские энергетики подключились к мировому флешмобу #TetrisChallenge
В ближайшую неделю в Псковской области возможны перебои в телевещании
Провал асфальта рядом с люком на Рижском проспекте в Пскове угрожает безопасности горожан
10-летний велосипедист погиб под колесами «ГАЗели» на трассе в Великолукском районе