Самый крупный «Семейный магнит» откроется в Пскове
В Пскове в ближайшее время в ТРЦ «Fjord Plaza» откроется огромный «Магнит семейный». Как «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официальной группы торгово-развлекательного центра Fjord Plaza в соцсети, это будет самый крупный в Пскове по площади торгового зала «Семейный магнит».
На странице «Fjord Plaza» обещают, что в новом «Магните» будет разнообразный ассортимент, яркий дизайн внутреннего пространства, удобное зонирование. Кроме того, «Семейный магнит» предложит потребителю готовые завтраки, обеды и ужины и выпечку собственного производства.
- И главное - приятное ценообразование! – замечает дирекция торгово-развлекательного центра.
А еще открытие магазина обеспечит псковичей множеством вакансий.
ИСТОЧНИК KP.RU