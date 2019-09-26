Самый крупный «Семейный магнит» откроется в Пскове

СЕГОДНЯ 10:02 2019-09-26T10:02:18+03:00

И снова "Магнит", зато самый крупный в городе. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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В Пскове в ближайшее время в ТРЦ «Fjord Plaza» откроется огромный «Магнит семейный». Как «Комсомольской правде – Псков» стало известно из официальной группы торгово-развлекательного центра Fjord Plaza в соцсети, это будет самый крупный в Пскове по площади торгового зала «Семейный магнит».

На странице «Fjord Plaza» обещают, что в новом «Магните» будет разнообразный ассортимент, яркий дизайн внутреннего пространства, удобное зонирование. Кроме того, «Семейный магнит» предложит потребителю готовые завтраки, обеды и ужины и выпечку собственного производства.

- И главное - приятное ценообразование! – замечает дирекция торгово-развлекательного центра.

А еще открытие магазина обеспечит псковичей множеством вакансий.

ИСТОЧНИК KP.RU