Жительница Дедовичского района натравила питбуля на сожителя во время ссоры

СЕГОДНЯ 10:28 2019-09-26T10:28:19+03:00

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Жительница Дедовичского района Псковской области натравила своего питбуля на сожителя во время ссоры. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, правоохранительные органы выяснили, что преступление совершила 46-летняя местная жительница.

По версии следствия, 24 апреля 2019 года женщина и её сожитель выпивали в своей квартире. Вскоре после начала застолья между знакомыми разгорелась ссора. В порыве гнева дедовичанка подозвала своего американского питбультерьера и, указав на приятеля, дала собаке команду «Фас». Питбуль напал на сожителя хозяйки и прокусил мужчине обе ноги.

Полицейские задержали нетрезвую женщину. В правоохранительных органах учли мнение прокурора и приговорили виновную к обязательным работам сроком на 120 часов. В настоящее время решение суда ещё не вступило в силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU