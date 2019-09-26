2019-09-26T11:20:27+03:00
Общество

Проектировщик постарается сохранить деревья на Фабрициуса в Пскове

Вопрос о спиле деревьев вынесут на 29-ю сессию гордумы
Максим Дмитриев
Поделиться:
Спилили дерево - сажайте новое.Спилили дерево - сажайте новое.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На улице Яна Фабрициуса состоялось выездное рабочее совещание по вопросу уничтожения 163 деревьев вдоль дороги. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, и.п. главы Пскова, депутаты, представители администрации и проектной организации ищут такое решение по ремонту проезжей части, чтобы сохранить как можно больше деревьев.

По проекту планируется расширить проезжую часть до полноценных четырех полос, сделать велодорожку и парковки, а для этого необходимо спилить 163 дерева.

- Сегодня поставлен вопрос о том, чтобы не превратить наш старинный зеленый город в каменные джунгли, - заявил на встрече депутат Александр Баев и многие участники встречи поддержали его несогласие с масштабным уничтожением зеленых насаждений.

Представитель компании-проектировщика отметила, что при доработке проектной документации специалисты будут искать решение, чтобы «сохранить на улице Яна Фабрициуса как можно больше здоровых деревьев», а взамен спиленных посадить другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
в Псковской области 25 тысяч человек не получают квитанции за вывоз мусора
На Рижском проспекте в Пскове ликвидируют два пешеходных перехода
По месту жительства председателя Псковоблсовпрофа Ульяны Михайловой провели пять обысков
Стала известна программа исторического фестиваля «Воевода Шуйский»
Появилась программа международного ралли «Псков ганзейский»
Бесплатные исторические мастер-классы проведут для псковичей на «Воеводе Шуйском»
Председателя Псковского облсовпрофа обвиняют в растрате денег организации на путешествия
Жительница Дедовичского района натравила питбуля на сожителя во время ссоры
Самый крупный «Семейный магнит» откроется в Пскове
В Псковском районе общественники и студенты посадят 4 тысячи деревьев
Полкилограмма конопли нашли у великолучанина
Псковский Детский фонд предлагает подарить вещам вторую жизнь
Гонка в самом центре Пскова состоится 27 сентября
В Псковской области обучили более 600 жителей предпенсионного возраста
Николай Хондзинский вошел в сотню стипендиатов правительства России