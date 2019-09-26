Проектировщик постарается сохранить деревья на Фабрициуса в Пскове

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-26T11:20:27+03:00

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На улице Яна Фабрициуса состоялось выездное рабочее совещание по вопросу уничтожения 163 деревьев вдоль дороги. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, и.п. главы Пскова, депутаты, представители администрации и проектной организации ищут такое решение по ремонту проезжей части, чтобы сохранить как можно больше деревьев.

По проекту планируется расширить проезжую часть до полноценных четырех полос, сделать велодорожку и парковки, а для этого необходимо спилить 163 дерева.

- Сегодня поставлен вопрос о том, чтобы не превратить наш старинный зеленый город в каменные джунгли, - заявил на встрече депутат Александр Баев и многие участники встречи поддержали его несогласие с масштабным уничтожением зеленых насаждений.

Представитель компании-проектировщика отметила, что при доработке проектной документации специалисты будут искать решение, чтобы «сохранить на улице Яна Фабрициуса как можно больше здоровых деревьев», а взамен спиленных посадить другие.

ИСТОЧНИК KP.RU