Бесплатные исторические мастер-классы проведут для псковичей на «Воеводе Шуйском»

СЕГОДНЯ 12:34 2019-09-26T12:34:40+03:00

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Изготовить кольчугу и научиться писать по-старославянски смогут псковичи на историческом фестивале «Воевода Шуйский», который состоится 28 сентября у Покровской башни в Пскове.

Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с организаторами исторического фестиваля, праздник с каждым годом развивается и расширяется, и организаторам есть, чем удивить зрителей и в этот раз.

- В празднике поучаствуют пять исторических клубов, и они впервые подготовят бесплатные мастер-классы для горожан: по изготовлению кольчужного полотна, по ткацкому мастерству, научат писать по-славянски, - анонсирует организатор мероприятия Андрей Таскаев.

На этом нововведения не заканчиваются. Впервые Молодежный центр устраивает бесплатные экскурсии с заходом в Покровскую башню, о которых будет со сцены объявлять ведущий праздника.

Свою программу подготовили для гостей праздника стрелецкие клубы.

ИСТОЧНИК KP.RU