Появилась программа международного ралли «Псков ганзейский»
Появилась программа международного ралли под названием «Псков ганзейский». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, более 80 экипажей с 26 по 28 сентября проедут свыше 347 км. Самым зрелищным обещает стать спецучасток в центре Пскова.
27 СЕНТЯБРЯ, ПСКОВ:
20.45 – открытие соревнований (место: площадь Ленина)
21.30– 23.00 – городской суперспецучасток «Кубок Княгини Ольги» (место: площадь Ленина и Октябрьская площадь)
28 СЕНТЯБРЯ, ПСКОВ:
12.00–13.30 – фотосессия с «КАМАЗ-МАСТЕР» (место: стоянка туристических автобусов на ул.Ленина)
12.30–15.30 – единый парк сервиса (место: ул. Ленина)
21.00–23.30 – награждение победителей (место: Зональное шоссе, СРЦ «Раздолье»)
Экипажи преодолеют трамплин и пройдут змейкой.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН:
10.30– 12.00, 15.30–17.00 – зрительская зона «Трамплин» (место: пос. Лавры)
ПАЛКИНСКИЙ РАЙОН:
11.00–12.30, 16.00–17.30 – зрительская зона «Поворот», «КАБОШ» (место: боковой подъезд от дер. Максимково, через дер. Родовое – Горбунова Гора)
12.30–13.00, 15.30–17.00 – зрительская зона «Остановка», «Кубок ГБУ «Псковавтодор» (место: дер. Ботвино)
ИСТОЧНИК KP.RU