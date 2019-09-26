2019-09-26T12:37:52+03:00
Спорт

Появилась программа международного ралли «Псков ганзейский»

Мероприятие стартует в регионе в ближайшие выходные
Анна БЫСТРОВА
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Зрелищный участок ралли пройдёт на территории Пскова.Зрелищный участок ралли пройдёт на территории Пскова.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Появилась программа международного ралли под названием «Псков ганзейский». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, более 80 экипажей с 26 по 28 сентября проедут свыше 347 км. Самым зрелищным обещает стать спецучасток в центре Пскова.

27 СЕНТЯБРЯ, ПСКОВ:

20.45 – открытие соревнований (место: площадь Ленина)

21.30– 23.00 – городской суперспецучасток «Кубок Княгини Ольги» (место: площадь Ленина и Октябрьская площадь)

28 СЕНТЯБРЯ, ПСКОВ:

12.00–13.30 – фотосессия с «КАМАЗ-МАСТЕР» (место: стоянка туристических автобусов на ул.Ленина)

12.30–15.30 – единый парк сервиса (место: ул. Ленина)

21.00–23.30 – награждение победителей (место: Зональное шоссе, СРЦ «Раздолье»)

Экипажи преодолеют трамплин и пройдут змейкой. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Экипажи преодолеют трамплин и пройдут змейкой.Фото: Андрей СТЕПАНОВ

ПЕЧОРСКИЙ РАЙОН:

10.30– 12.00, 15.30–17.00 – зрительская зона «Трамплин» (место: пос. Лавры)

ПАЛКИНСКИЙ РАЙОН:

11.00–12.30, 16.00–17.30 – зрительская зона «Поворот», «КАБОШ» (место: боковой подъезд от дер. Максимково, через дер. Родовое – Горбунова Гора)

12.30–13.00, 15.30–17.00 – зрительская зона «Остановка», «Кубок ГБУ «Псковавтодор» (место: дер. Ботвино)

ИСТОЧНИК KP.RU

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