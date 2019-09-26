2019-09-26T13:14:04+03:00
Общество

Стала известна программа исторического фестиваля «Воевода Шуйский»

Псковичей приглашают на бесплатные мастер-классы, экскурсии и в стрелецкий тир
Алиса Солнцева
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Пока некоторые люди читают об истории, другие ей живут.Пока некоторые люди читают об истории, другие ей живут.Фото: Михаил ГЛУЩЕНКО
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Исторический фестиваль «Воевода Шуйский» откроется в 12:00 у стен Покровской башни в Пскове. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с организаторами праздника, праздничные площадки будут работать до самого вечера.

Организатор фестиваля Андрей Таскаев рассказал, как пройдет фестиваль.

Праздник начнется с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома в 12:00.

На главной сцене состоится официальное открытие в 12:00.

Сотрудники Псково-Изборского объединённого музея-заповедника расскажут зрителям о легендарной обороне города от войск Стефана Батория в 16 веке, после чего начнется дефиле исторических костюмов от пяти клубов реконструкции. Каждый «конунг» расскажет о своем облачении, а потом призовет к бою свое войско – начнется боевка.

Во время праздника на набережной будут работать интерактивные площадки, действие будет сопровождать концерт творческих коллективов.

В 13.30, 14.30 и 15.30 состоятся экскурсии, посвященные историческому событию.

Хедлайнером вечера станет фолк-группа «Вольный ветер». Их концертная программа начнётся в 17:00.

Завершится праздник рыцарским турниром – бугуртом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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