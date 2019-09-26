Стала известна программа исторического фестиваля «Воевода Шуйский»
Исторический фестиваль «Воевода Шуйский» откроется в 12:00 у стен Покровской башни в Пскове. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с организаторами праздника, праздничные площадки будут работать до самого вечера.
Организатор фестиваля Андрей Таскаев рассказал, как пройдет фестиваль.
Праздник начнется с заупокойной литии в храме Рождества и Покрова Богородицы от Пролома в 12:00.
На главной сцене состоится официальное открытие в 12:00.
Сотрудники Псково-Изборского объединённого музея-заповедника расскажут зрителям о легендарной обороне города от войск Стефана Батория в 16 веке, после чего начнется дефиле исторических костюмов от пяти клубов реконструкции. Каждый «конунг» расскажет о своем облачении, а потом призовет к бою свое войско – начнется боевка.
Во время праздника на набережной будут работать интерактивные площадки, действие будет сопровождать концерт творческих коллективов.
В 13.30, 14.30 и 15.30 состоятся экскурсии, посвященные историческому событию.
Хедлайнером вечера станет фолк-группа «Вольный ветер». Их концертная программа начнётся в 17:00.
Завершится праздник рыцарским турниром – бугуртом.
ИСТОЧНИК KP.RU