По месту жительства председателя Псковоблсовпрофа Ульяны Михайловой провели пять обысков
Как стало известно «Комсомольской правде- Псков», сегодня в рамках расследования уголовного дела на основании судебных решений, полученных по ходатайству следствия, по месту жительства руководителя облсовпрофа Ульяны Михайловой проведены пять обысков. В ходе данных следственных действий изъяты документы и электронные носители информации, которые могут иметь значение при расследовании и разрешении данного уголовного дела.
Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ - присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.
ИСТОЧНИК KP.RU