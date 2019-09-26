2019-09-26T14:42:55+03:00
Общество

По месту жительства председателя Псковоблсовпрофа Ульяны Михайловой провели пять обысков

Следователи изъяли документы и электронные носители информации
Василиса Алексеева
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Расследование ведётся по статье о присвоении и растрате денег.Расследование ведётся по статье о присвоении и растрате денег.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Как стало известно «Комсомольской правде- Псков», сегодня в рамках расследования уголовного дела на основании судебных решений, полученных по ходатайству следствия, по месту жительства руководителя облсовпрофа Ульяны Михайловой проведены пять обысков. В ходе данных следственных действий изъяты документы и электронные носители информации, которые могут иметь значение при расследовании и разрешении данного уголовного дела.

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ - присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному.

ИСТОЧНИК KP.RU

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