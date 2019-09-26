На Рижском проспекте в Пскове ликвидируют два пешеходных перехода
Два нерегулируемых пешеходных перехода на Рижском проспекте в Пскове устранят в ближайшее время. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс», такое решение приняла комиссия по безопасности дорожного движения.
В городе ликвидируют пешеходные переходы на Рижском проспекте, 41А и 51.
Придется пешеходу обдумывать заранее, по какую сторону Рижского он хочет оказаться.Фото: Елизавета Славятинская
- Эти участки дороги демонстрируют наибольшую аварийность по итогам 2018 года, - прокомментировали в УГИБДД УМВД по городу Пскову. В ведомстве отмечают, что закрытие пешеходных переходов продиктовано исключительно безопасностью дорожного движения.
Чуть больше недели назад в Пскове устранили нерегулируемый переход на Октябрьском проспекте. Это событие вызвало недовольство у пешеходов, а вот водители отметили, что теперь на Октябрьском проспекте менее затруднено движение транспорта.
- Уважаемые пользователи маршрутной сети городского общественного транспорта, пожалуйста, планируйте пешеходные маршруты при подходе к остановочным пунктам без нарушений правил дорожного движения, - обратились к псковичам сотрудники «Псковпассажиравтотранса».
ИСТОЧНИК KP.RU