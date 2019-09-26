2019-09-26T17:43:41+03:00
Происшествия

Пьяного тракториста остановили полицейские в Новоржевском районе

Водитель уже не в первый раз нарушает закон
Алиса Солнцева
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Отметил сбор урожая?Отметил сбор урожая?Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрудники ГИБДД 25 сентября остановили водителей, управляющих трактором и мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, нарушители из Плюссы и Новоржевского района уже привлекались к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.

Вечером 25 сентября на трассе Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском районе полицейские остановили трактор «МТЗ-80», за рулем которого был пьяный местный житель 1978 года рождения.

В поселке Плюсса по улице Коммунальной на мопеде ехал 37-летний мужчина, после проверки выяснилось, что он также был нетрезв.

В ведомстве напоминают, что водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде, привлекаются к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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