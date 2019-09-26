Пьяного тракториста остановили полицейские в Новоржевском районе
Сотрудники ГИБДД 25 сентября остановили водителей, управляющих трактором и мопедом в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, нарушители из Плюссы и Новоржевского района уже привлекались к ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде.
Вечером 25 сентября на трассе Пушкинские Горы – Локня в Новоржевском районе полицейские остановили трактор «МТЗ-80», за рулем которого был пьяный местный житель 1978 года рождения.
В поселке Плюсса по улице Коммунальной на мопеде ехал 37-летний мужчина, после проверки выяснилось, что он также был нетрезв.
В ведомстве напоминают, что водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде, привлекаются к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU