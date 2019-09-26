2019-09-27T09:41:03+03:00
Общество

В псковском ресторане пообедал народный артист России Николай Цискаридзе

Артист сфотографировался с официантками
Василиса Алексеева
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Фото: официальная страница ресторана "Пивной Дом" "ВКонтакте".Фото: официальная страница ресторана "Пивной Дом" "ВКонтакте".
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В псковском ресторане побывал народный артист России Николай Цискаридзе. Как стало известно «Комсомольской правде -Псков», фото с известным артистом балета опубликовал на своей странице в «ВКонтакте» ресторан «Пивной дом».

- Каждый раз, когда порог пересекает настоящая знаменитость, перехватывает дыхание и брови удивленно ползут вверх. Так случилось и в этот раз. Николай Цискаридзе заходил на обед, всем остался доволен, - написали администраторы страницы.

Найти неформальное фото народного артиста России трижды лауреата театральной премии «Золотая маска», ректора Академии русского балета им. А.Я.Вагановой в соцсетях - большая удача. У Николая нет ни одного официального аккаунта. Страницы балетмейстера в соцсетях ведут поклонники артиста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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