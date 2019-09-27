Великолукский агрохолдинг увеличил производство свинины на 30%

СЕГОДНЯ 10:49 2019-09-27T10:49:26+03:00

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Великолукский агропромышленный холдинг увеличил объём производства свинины на 30%. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Великолукского агропромышленного холдинга, благодаря вкладу предприятия регион вновь смог занять лидирующие позиции по приросту объёма производимой свинины.

Представители агрохолдинга уточнили, что за восемь месяцев 2019 года прирост выпускаемого мяса по России составил более 5%. В численном значении этот показатель равен 2, 79 миллионам тонн свинины. При этом великолукское предприятие за аналогичный период выпустило около 170 тысяч тонн мяса. В связи с этим на предприятии отмечают, что Великолукский АПХ - «локомотив» производства свинины в Северо-Западном федеральном округе.

КСТАТИ

Агрохолдинг открыт к диалогу с жителями Псковской области. В 2019 году предприятие провело экскурсии по производственным площадям в Невельском, а также в Усвятском районах.

ИСТОЧНИК KP.RU