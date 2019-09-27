Директор обанкротившегося предприятия в Великих Луках выплатит 7,5 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:50 2019-09-27T10:50:44+03:00

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Директор обанкротившегося предприятия заплатит долг по налогам в 7,5 миллионов рублей. Как сообщили «Комсомольсой правде – Псков» в пресс-службе прокуратуры Псковской области, крупный долг организации возник из-за преступных действий бывшего директора ООО «ЭльВира».

Уголовное дело в отношении главы предприятия прекратили в связи с истечением сроков давности преследования. Однако, как сообщает прокуратура, данное основание не реабилитирует нарушителя.

Не смотря на то, что компания «ЭльВира» прекратила существование и ликвидировала юридическое лицо, долг по налогам и сборам списать невозможно. Прокурор Великих Лук потребовал взыскать с бывшего директора «ЭльВиры» ущерб, причиненный государству.

Суд признал такое решение законным и обоснованным, а потому великолучанин обязан выплатить долг более чем в 7,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU