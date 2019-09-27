Михаил Ведерников: туристический сектор в Псковской области динамично растёт

СЕГОДНЯ 11:20 2019-09-27T11:20:29+03:00

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о том, что туристический сектор региона динамично растёт. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное заявление прозвучало во время поздравления жителей Псковской области и сотрудников туриндустрии с Всемирным Днём туризма.

Глава региона рассказал, что отношение к туристической сфере в последнее время трансформировалось. Если ранее никто не воспринимал это направление как прибыльное, то в настоящее время Псковская область активно участвует в федеральных инициативах, например, в «Серебряном ожерелье». Кроме того, в 2019 году памятники областного центра включили в список ЮНЕСКО.

- Уверен, наши общие усилия позволят и впредь ставить новые рекорды, помогут обеспечить стабильное и системное развития туризма в Псковской области, - подытожил Михаил Ведерников и пожелал жителям региона и сотрудником туристической сферы вдохновения, сил и успеха.

ИСТОЧНИК KP.RU