Михаил Ведерников: туристический сектор в Псковской области динамично растёт
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о том, что туристический сектор региона динамично растёт. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, подобное заявление прозвучало во время поздравления жителей Псковской области и сотрудников туриндустрии с Всемирным Днём туризма.
Глава региона рассказал, что отношение к туристической сфере в последнее время трансформировалось. Если ранее никто не воспринимал это направление как прибыльное, то в настоящее время Псковская область активно участвует в федеральных инициативах, например, в «Серебряном ожерелье». Кроме того, в 2019 году памятники областного центра включили в список ЮНЕСКО.
- Уверен, наши общие усилия позволят и впредь ставить новые рекорды, помогут обеспечить стабильное и системное развития туризма в Псковской области, - подытожил Михаил Ведерников и пожелал жителям региона и сотрудником туристической сферы вдохновения, сил и успеха.
ИСТОЧНИК KP.RU