Житель Тюменской области предстанет перед судом за 15 наркопреступлений в 6 городах Псковской области

СЕГОДНЯ 15:06 2019-09-27T15:06:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Тюменской области окажется на скамье подсудимых за совершение 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории шести городов Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 31-летний злоумышленник действовал в составе преступной банды, целью которой было получение максимальной прибыли.

С 2017 года мужчина занялся продажей синтетических наркотиков. Запрещённые вещества члены банды прятали в разных частях Пскова, Острова, Порхова, Опочки, Невеля и Великих Лук. Покупателям предлагалось выбрать вид, массу, удобный район для приобретения и даже способ оплаты. Затем «потребитель» получал через мессенджер указание на место, где можно забрать «товар». При этом недоверчивым клиентам наркотики предлагали бесплатно продегустировать.

И хотя в сети интернет банда действовала под псевдонимами, полицейским удалось вычислить лиц, состоящих в преступной группировке. В их числе и оказался житель Тюменской области. В его обязанности входило получение наркотиков, их размещение в тайниках, а также хранение «товара».

За многочисленные преступления мужчине грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU