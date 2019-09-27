2019-09-27T15:06:16+03:00
Происшествия

Житель Тюменской области предстанет перед судом за 15 наркопреступлений в 6 городах Псковской области

Злоумышленник действовал в составе преступной группировки
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
Полицейские вычислили и задержали члена банды наркоторговцев.Полицейские вычислили и задержали члена банды наркоторговцев.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
Изменить размер текста:

Житель Тюменской области окажется на скамье подсудимых за совершение 15 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории шести городов Псковской области. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 31-летний злоумышленник действовал в составе преступной банды, целью которой было получение максимальной прибыли.

С 2017 года мужчина занялся продажей синтетических наркотиков. Запрещённые вещества члены банды прятали в разных частях Пскова, Острова, Порхова, Опочки, Невеля и Великих Лук. Покупателям предлагалось выбрать вид, массу, удобный район для приобретения и даже способ оплаты. Затем «потребитель» получал через мессенджер указание на место, где можно забрать «товар». При этом недоверчивым клиентам наркотики предлагали бесплатно продегустировать.

И хотя в сети интернет банда действовала под псевдонимами, полицейским удалось вычислить лиц, состоящих в преступной группировке. В их числе и оказался житель Тюменской области. В его обязанности входило получение наркотиков, их размещение в тайниках, а также хранение «товара».

За многочисленные преступления мужчине грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24