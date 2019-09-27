На ремонт студенческих общежитий ПсковГУ дополнительно направили 3 миллиона рублей
Губернатор Псковской области и врио ректора ПсковГУ обсудили актуальные вопросы деятельности учебного заведения на рабочей встрече. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.
С октября этого года студенты начнут проходить практику в органах исполнительной власти региона.
- Для нас и органов местного самоуправления — это „скамейка запасных“, кадровый резерв молодых специалистов, - ответил губернатор Псковской области и заметил, что непрерывные практики в вузе дадут возможность студентам получить рекомендации при трудоустройстве и рабочее место после окончания вуза.
Руководство ПсковГУ работает над модернизацией материально-технической базы вуза, а также дополнительно направило 3 миллиона рублей на ремонт студенческих общежитий.
КСТАТИ
В этом году Псковский государственный университет принял на 30 процентов больше заявлений от абитуриентов. На программы среднего профессионального образования поступили на 200 человек больше, на программы высшего образования – на 150 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU