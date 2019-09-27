На ремонт студенческих общежитий ПсковГУ дополнительно направили 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 15:24 2019-09-27T15:33:02+03:00

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Губернатор Псковской области и врио ректора ПсковГУ обсудили актуальные вопросы деятельности учебного заведения на рабочей встрече. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

С октября этого года студенты начнут проходить практику в органах исполнительной власти региона.

- Для нас и органов местного самоуправления — это „скамейка запасных“, кадровый резерв молодых специалистов, - ответил губернатор Псковской области и заметил, что непрерывные практики в вузе дадут возможность студентам получить рекомендации при трудоустройстве и рабочее место после окончания вуза.

Руководство ПсковГУ работает над модернизацией материально-технической базы вуза, а также дополнительно направило 3 миллиона рублей на ремонт студенческих общежитий.

КСТАТИ

В этом году Псковский государственный университет принял на 30 процентов больше заявлений от абитуриентов. На программы среднего профессионального образования поступили на 200 человек больше, на программы высшего образования – на 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU