2019-09-27T15:33:02+03:00
Общество

На ремонт студенческих общежитий ПсковГУ дополнительно направили 3 миллиона рублей

Врио ректора ПсковГУ рассказала Михаилу Ведерникову о преобразованиях в университете
Алиса Солнцева
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Опорный вуз региона должен расти и развиваться!Опорный вуз региона должен расти и развиваться!Фото: Александр СИДОРЕНКО
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Губернатор Псковской области и врио ректора ПсковГУ обсудили актуальные вопросы деятельности учебного заведения на рабочей встрече. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

С октября этого года студенты начнут проходить практику в органах исполнительной власти региона.

- Для нас и органов местного самоуправления — это „скамейка запасных“, кадровый резерв молодых специалистов, - ответил губернатор Псковской области и заметил, что непрерывные практики в вузе дадут возможность студентам получить рекомендации при трудоустройстве и рабочее место после окончания вуза.

Руководство ПсковГУ работает над модернизацией материально-технической базы вуза, а также дополнительно направило 3 миллиона рублей на ремонт студенческих общежитий.

КСТАТИ

В этом году Псковский государственный университет принял на 30 процентов больше заявлений от абитуриентов. На программы среднего профессионального образования поступили на 200 человек больше, на программы высшего образования – на 150 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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