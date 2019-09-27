Бригада псковских рабочих перекопала двор, но оставила автомобиль на «островке» асфальта

СЕГОДНЯ 16:55 2019-09-27T16:56:27+03:00

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Бригада псковских рабочих перекопала двор, но оставила припаркованную иномарку на «островке» асфальта. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «ВКонтакте», подрядная организация в обласном центре ремонтировала проезд близ дома №31 по Рижскому проспекту.

Строители срезали асфальт и перекопали дворовую территорию. При этом они аккуратно «обошли» авто, хозяин которого не потрудился переставить иномарку с площадки. Фотографией с места поделились очевидцы в группе «Жесть по-псковски».

По словам жителей дома, горожан уведомили о ремонте ещё месяц назад. Поэтому другие автомобилисты паркуют свой транспорт в стороне. Владелец иномарки с «островка» пока не объявился.

Между тем пользователи социальных сетей оправдывают поступок автолюбителя тем, что он мог уехать в командировку или за границу на отдых.

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ИСТОЧНИК KP.RU