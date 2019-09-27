2019-09-27T16:56:27+03:00
Общество

Бригада псковских рабочих перекопала двор, но оставила автомобиль на «островке» асфальта

Владелец иномарки пока не объявился
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
ФОТО: Наталья КУЗНЕЦОВА. Пользователи социальной сети обсуждают ремонт во дворе на Завеличье.ФОТО: Наталья КУЗНЕЦОВА. Пользователи социальной сети обсуждают ремонт во дворе на Завеличье.
Изменить размер текста:

Бригада псковских рабочих перекопала двор, но оставила припаркованную иномарку на «островке» асфальта. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков» из социальной сети «ВКонтакте», подрядная организация в обласном центре ремонтировала проезд близ дома №31 по Рижскому проспекту.

Строители срезали асфальт и перекопали дворовую территорию. При этом они аккуратно «обошли» авто, хозяин которого не потрудился переставить иномарку с площадки. Фотографией с места поделились очевидцы в группе «Жесть по-псковски».

По словам жителей дома, горожан уведомили о ремонте ещё месяц назад. Поэтому другие автомобилисты паркуют свой транспорт в стороне. Владелец иномарки с «островка» пока не объявился.

Между тем пользователи социальных сетей оправдывают поступок автолюбителя тем, что он мог уехать в командировку или за границу на отдых.

Больше о «недоделках» подрядчиков МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полмиллиарда рублей потратил псковский регоператор на обновление оборудования
В Пскове победителей конкурса «Моя семейная история» наградили в трёх возрастных группах
Ульяна Михайлова назначила и.о. председателя Псковского облсовпрофа Андрея Хришкевича
Мошенники дистанционно похитили с карты великолучанки более ста тысяч рублей
Из Санкт-Петербурга до Пскова предлагают запустить ночную «Ласточку»
На ремонт студенческих общежитий ПсковГУ дополнительно направили 3 миллиона рублей
Житель Тюменской области предстанет перед судом за 15 наркопреступлений в 6 городах Псковской области
Бюджет Пскова увеличился на 15 миллионов рублей
Полномочия Артура Гайдука в Псковской гордуме прекратили раньше срока
Михаил Ведерников: туристический сектор в Псковской области динамично растёт
Директор обанкротившегося предприятия в Великих Луках выплатит 7,5 миллионов рублей
Великолукский агрохолдинг увеличил производство свинины на 30%
Ассоциация юристов в Пскове проводит день бесплатной юридической помощи