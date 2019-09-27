2019-09-27T18:03:41+03:00
Общество

В Пскове победителей конкурса «Моя семейная история» наградили в трёх возрастных группах

Чествование победителей прошло на территории проектного офиса «Команды 2018»
Егор ТИМОФЕЕВ
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Победителям конкурса вручили ценные подарки.Победителям конкурса вручили ценные подарки.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове победителей конкурса «Моя семейная история» наградили в трёх возрастных группах. Итоги мероприятия, прошедшего при поддержке государственного архива Псковской области и «Комсомольской правды-Псков», подвели 27 сентября на территории проектного офиса «Команды 2018».

Среди учащихся 1-5 классов лидировал школьник из Опочки Никита Стельмах, 2 — Кристина Стельмашёнок из Псковского педагогического комплекса, 3 место также досталось псковичке Дарье Матвеевой. Девочка учится в Гуманитарном лицее областного центра.

В группе ребят из 6-11 классов 1 место завоевал Леонид Егоров из Быстрецовской школы, 2 — великолучанка Полина Фурина, а 3 — Полина Васильева из Порхова.

Не обошлось и без общего фото на память. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Не обошлось и без общего фото на память.Фото: Дарья ХВАТКОВА

Поучаствовали в конкурсе и студенты. Первое место получила Виктория Князева, а второе — Светлана Авотень. Обе девушки — учащиеся областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова.

- Для истории своей семьи вы сделали очень многое. Кто-то захотел использовать современные компьютерные технологии, кто-то уделял особое внимание глубине проработки исследования и подтверждал документами представленные материалы, - отметил директор госархива Псковской области Валерий Кузьмин и наградил победителей и призёров ценными подарками и грамотами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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